Einmal gratis in die Rumpelkiste

Das war eine vorbildhafte Aktion: Mitten im Sommer lud die Bezirksvorstehung alle Leopoldstädter Kinder ab zwei Jahren in Leos Rumpelkiste in der Blumauergasse 1a einen Nachmittag lang zum Gratis-Spielen ein. „Die finanzielle Situation ist für viele Familien zurzeit nicht sehr einfach, da wollten wir ein wenig helfen“, meinte Bezirkschef Alex Nikolai, der sich über den regen Besuch freute. Die Rumpelkiste ist ein überaus beliebter Indoor-Spielplatz mit einem Bistro, in dem die Eltern kleine Imbisse wie Toasts, hausgemachte Mais­chips und köstliche Mehlspeisen konsumieren können, während sich ihre Buben und Mädchen so richtig austoben.

Partys buchen

Außerdem kann man dort auch Geburtstagsfeste buchen: angefangen von einer kleinen Party mit bis zu acht Kindern für

230 Euro bis hin zu einer VIP-Party für bis zu 20 kleinen Gästen um 690 Euro. Der Besuch bei Leo ist wie eine große Abenteuerreise. Weitere Infos gibt’s unter: www.rumpelkiste.wien