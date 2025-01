Elisabeth Fuchs wird erste Bildungsdirektorin in Wien

Die Wiener Bildungslandschaft steht vor einer bedeutenden Neuerung: Elisabeth Fuchs wurde offiziell als neue Bildungsdirektorin für Wien bestellt. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigte sich erfreut über diese Entscheidung und gratulierte Fuchs zu ihrer neuen Funktion.

Erste Frau an der Spitze der Wiener Bildungsdirektion

Mit ihrem Amtsantritt im Februar wird Elisabeth Fuchs die erste Frau an der Spitze der Wiener Bildungsdirektion sein. Die erfahrene Bildungsmanagerin war zuvor Leiterin der Bildungsdirektion Ost und bringt umfassende Kenntnisse im Bereich der Schulverwaltung mit. Ihr breites Fachwissen und ihre Führungskompetenz sollen dazu beitragen, die Wiener Bildungslandschaft weiterzuentwickeln und zu stärken.

Herausforderungen und Erwartungen

Die Wiener Schulen stehen derzeit vor großen Herausforderungen, darunter steigende Schülerzahlen, Digitalisierung und die Verbesserung der Bildungsqualität. Vizebürgermeister Wiederkehr ist jedoch überzeugt, dass Elisabeth Fuchs bestens geeignet ist, um diese Aufgaben zu meistern. Er betonte die Bedeutung einer produktiven Zusammenarbeit und sieht der gemeinsamen Arbeit mit der neuen Bildungsdirektorin mit großer Erwartung entgegen.

Dank an den interimistischen Bildungsdirektor

Neben seinen Glückwünschen an Elisabeth Fuchs sprach Wiederkehr auch seinen Dank an den bisherigen interimistischen Bildungsdirektor Arno Langmeier aus. Langmeier habe die Bildungsdirektion für Wien in den vergangenen Monaten hochprofessionell geführt und somit einen reibungslosen Übergang ermöglicht.