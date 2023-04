Energiebonus 23: Ansuchen ab sofort möglich

Ab sofort kann um die Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 angesucht werden. Mit der Einmalzahlung in der Höhe von 200 Euro, möchte die Stadt Wien die Haushalte unterstützen, die stark gestiegenen Energiepreise zu stemmen.

Bereits im Vorjahr schnürte die Stadt mit dem Energiebonus 22 ein rund 130 Millionen schweres Hilfspaket, um die Wienerinnen und Wiener in der finanziell angespannten Situation zu unterstützen. Mit dem Energiebonus 23 geht diese Maßnahme in die Verlängerung. Gut 650.000 Wiener Haushalte profitieren von der Maßnahme.

Direktzahlung

Für den Wiener Energiebonus 23 budgetierte die Stadt erneut 130 Millionen Euro. Haushalte, die bereits den Energiebonus 22 erhalten haben und bei denen es zu keinen relevanten Änderungen – wie etwa ein Umzug – gekommen ist, bekommen den Wiener Energiebonus 23 automatisch wieder ausbezahlt. Immerhin rund 556.000 Haushalte. Die ersten Auszahlungen erfolgten bereits am 13. April, in den nächsten Tagen soll die Direktzahlung bei all diesen Haushalten eingelangt sein.

Ansuchen vor Ort

All jene, die keine automatische Auszahlung erhalten haben, erhalten ein Schreiben der Stadt Wien. Darin sind alle Informationen zum Online-Ansuchen enthalten. Anspruchsberechtigt sind in Wien gut 650.000 Wiener Haushalte. Den Energiebonus erhalten alle Ein-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis zu 40.000 Euro sowie alle Mehr-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen bis zu 100.000 Euro.

Wer Unterstützung bei der Ansuchenstellung benötigt, kann sich persönlich beraten lassen und vor Ort den Wiener Energiebonus ansuchen. Dies ist unter anderem bei ausgewählten Standorten der Büchereien der Stadt Wien, bei Pensionistenklubs oder bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung möglich (eine vollständige Liste der Kontaktadressen steht hier oder auch telefonisch unter +43 1 4000 8040 zur Verfügung).