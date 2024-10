Zauber der Alten Musik: Cappella Splendor Solis im Palais Pálffy!

Die Zuschauer dürfen sich auf eine aufregende Reise durch die Klänge des 16. und 17. Jahrhunderts freuen, die mit Humor und Fachkenntnis dargeboten werden. Die Atmosphäre des Palais Pálffy, mit seiner prachtvollen Architektur, sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.

Am Sonntag, dem 20. Oktober 2024, öffnet das beeindruckende Palais Pálffy in Wien seine Türen für ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art. Um 16 Uhr wird die renommierte Cappella Splendor Solis unter der Leitung von Kanako Hayashi (Sopran), Stefan Piewald (Countertenor), Florian M. Wolf (Bassbariton) und Prof. Josef Stolz (Claviorganum) ein Programm präsentieren, das die Klangwelt des Manierismus lebendig werden lässt.

Das Konzert verspricht, die Zuhörer in eine andere Zeit zu entführen. Mit einem vielfältigen Repertoire, das die Schönheit und den Reichtum der Alten Musik widerspiegelt, werden die Künstler eine unvergessliche Darbietung liefern.

Details zum Event:

Datum: Sonntag, 20. Oktober 2024

Sonntag, 20. Oktober 2024 Uhrzeit: 16 Uhr (Einlass: ab 15 Uhr)

16 Uhr (Einlass: ab 15 Uhr) Ort: Palais Pálffy, Josefsplatz 6/1. Stock, 1010 Wien

Palais Pálffy, Josefsplatz 6/1. Stock, 1010 Wien Musikbeitrag: 20 Euro pro Person inkl. Getränk vor und in der Pause

Für alle, die an diesem einzigartigen Event teilnehmen möchten, ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich telefonisch unter +43 699 10495628 oder per E-Mail an a.huber@palais-palffy.com anmelden.

Weitere Informationen und Ticketreservierungen finden Sie auf der Website der Cappella Splendor Solis: cappellasplendorsolis.at.