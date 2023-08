Wasser marsch! Award für erste Hochquellenleitung

Wiener Wasser wurde für die I. Wiener Hochquellenleitung mit dem „Hydro-Environment World Heritage Award“ ausgezeichnet. Der Preis wird an international anerkannte, nachhaltige Wasserinfrastrukturprojekte vergeben, die seit mindestens 100 Jahren von nationaler Bedeutung sind.

Wiener Wasser feiert heuer das 150-jährige Jubiläum der I. Hochquellenleitung und damit den Beginn der modernen Wiener Wasserversorgung. „Es ist eine schöne Anerkennung, dass dieses einzigartige Bauwerk mit dem ‚Hydro-Environment World Heritage Award‘ ausgezeichnet wurde“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Jahr für Jahr investieren wir bis zu 100 Millionen Euro in die Erhaltung und den Ausbau der Infrastruktur, um die Wasserversorgung zukunftsfit zu machen und für kommende Generationen zu sichern“, erläutert er.

„Vorausschauende Planung lohnt sich“

Norbert Klicha, stellvertretender Betriebsvorstand von Wiener Wasser, hat den Award im Rahmen des IAHR-Weltkongresses entgegengenommen. „Das Wiener Wasser fließt gravitativ, also im freien Gefälle ohne Pumpleistung, in unsere Stadt. Entlang der Strecke wird mit 16 Wasserkraftwerken und mit Photovoltaik-Anlagen auf Wasserbehältern Öko-Strom erzeugt. Das Wiener Wasser ist der Beweis, dass sich vorausschauende Planung und Investitionen in die Zukunft lohnen“, sagt Klicha.

Award bisher erst fünf Mal vergeben

Der IAHR Hydro-Environment World Heritage Award wurde 2012 ins Leben gerufen und bisher fünfmal verliehen. Weitere ausgezeichnete Projekte sind unter anderem der Hochwasserschutz der Niederlande und der Panama-Kanal. Der 40. IAHR-Weltkongress tagte von 21. bis 25. August 2023 in Wien. Der Kongress findet alle zwei Jahre statt und bringt führende Experten zusammen, um die drängenden Herausforderungen im Bereich der Wasserumwelttechnik zu behandeln.