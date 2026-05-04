Mit „Eurovision Song Contest – Das Kochbuch“ liefert der Brandstätter Verlag ein echtes Highlight für Fans – und Hobbyköch:innen. Autorin Manuela Tiefnig verbindet darin Popkultur mit Kulinarik und nimmt Leser:innen mit auf eine genussvolle Reise quer durch Europa.

Das Konzept: 35 Teilnehmerländer, 35 Gerichte – von griechischen Tomatenleibchen bis zum Wiener Schnitzel. Dazu gibt’s jede Menge Fun Facts, Anekdoten und ESC-Geschichte.

Gerade für gemeinsame Fernsehabende ist das Buch ideal: Es macht Lust, sich durch Europa zu kosten und den Song Contest auch am Teller zu feiern. Ganz nach dem Motto: „United by Music – and Food“.

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Ein Maskottchen auf großer Bühne

Ganz anders, aber genauso charmant: „Auri – Die Show seines Lebens“. Das Kinderbuch von Yvonne Lacina-Blaha richtet sich an junge ESC-Fans – oder jene, die es noch werden wollen.

Im Mittelpunkt steht Auri, das offizielle Maskottchen des Song Contests 2026 in Wien. In der liebevoll illustrierten Geschichte träumt er davon, selbst auf der großen Bühne zu stehen – und erlebt dabei ein musikalisches Abenteuer voller Freundschaft und Mut.

Mit seinen bunten Illustrationen und der kindgerechten Story ist das Buch perfekt zum Vorlesen – oder für erste eigene Leseerlebnisse.

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