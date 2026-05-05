Im Mittelpunkt des Geschehens stehen spannende Ritterkämpfe um den legendären „Dolch von Hainburg“. Mutige Recken messen sich in packenden Duellen und lassen die Zeit der Burgen und Turniere lebendig werden. Begleitet wird das Geschehen von Gauklern und Musikanten, die mit ihren Darbietungen für Unterhaltung und authentisches Flair sorgen.

Kunst, Handwerk und mittelalterliche Klänge

Auch Freunde traditioneller Handwerkskunst kommen auf ihre Kosten: Zahlreiche Stände zeigen alte Techniken und laden zum Staunen und Mitmachen ein. Für die passende Stimmung sorgt der Fanfarenzug Ottheinrich, der mit seinen festlichen Klängen echtes Mittelalterfeeling verbreitet.

Magie und starke Männer für Groß und Klein

Für leuchtende Kinderaugen – und staunende Erwachsene – sorgen besondere Figuren wie der geheimnisvolle Zauberer Solaris und der kraftvolle Eisenhans. Sie bringen Magie und Muskelkraft auf die Bühne und machen das Fest zu einem Erlebnis für alle Generationen.

Ein Highlight für kleine Drachenfans

Ein ganz besonderes Erlebnis wartet auf die jüngsten Gäste: die große Drachenfütterung. Hier ist Staunen garantiert – ein Programmpunkt, der lange in Erinnerung bleibt.

Genuss wie zu Königs Zeiten

Natürlich darf auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Zahlreiche Marktstände bieten Speis und Trank nach mittelalterlicher Art und laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Weitere Informationen zum Fest finden Sie unter: www.hainburg.at

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei Familienkarten für das Mittelalterfest in Hainburg! Mit etwas Glück können Sie und Ihre Liebsten kostenlos in die faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen.