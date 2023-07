Fälle von gemeldeter Tierquälerei nehmen zu

847 Fälle von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, in denen die Behörden ein Verfahren eingeleitet haben, sind der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) in den Jahren 2021 und 2022 gemeldet worden. Das sind fast doppelt so viele wie im Berichtszeitraum zuvor.

Neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie kann nach Einschätzung der Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy die erhöhte Sensibilität für den tierschutzgerechten Umgang mit Hund, Katze und Co. ein Grund für den Anstieg der Meldungen sein. „Fakt ist, dass die Anzahl des gemeldeten Tierleids in den vergangenen zwei Jahren auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit stark zugenommen hat. Ob es aber tatsächlich zu mehr Tierleid kommt, oder ob es einfach mehr engagierte Menschen gibt, die Tierquäler melden, ist Spekulation“, so Persy.