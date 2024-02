Ein tierisches Faschingfest im Haus des Meeres

Es ist wieder soweit – der Faschingsdienstag steht vor der Tür und das Haus des Meeres lädt zur ultimativen Faschingsparty!

Am 13. Februar ist nicht nur die Unterwasserwelt mit Puppi, Haie & Co. bevölkert, sondern auch eine bunte Vielfalt an Piraten, Eisköniginnen und Superhelden streift durch die Gänge auf der Suche nach den tierischen Bewohnern, die sich perfekt getarnt haben. Denn nicht nur zu Fasching sind einige der Tiere Meister der Verkleidung, wie zum Beispiel die Stabschrecken auf Ebene 2, die das ganze Jahr über wie Äste aussehen und sich so geschickt vor den Besuchern verbergen.

Führung durch die Unterwasserwelt

Aber keine Sorge, im Haus des Meeres ist für jeden etwas geboten und auch dieses Jahr wird es wieder kunterbunt! Ein vollgepacktes Sonderprogramm erwartet die Gäste: Eine exklusive Führung mit Polonaise durch das gesamte Haus führt die Teilnehmer tief in die Welt der tierischen Maskeraden und lässt sie erfahren, welche Tiere nicht nur zu Fasching die besten Kostüme tragen.

Kinderschminken | ©Dominik Moser

Kreativität freien Lauf lassen

Für kreative Köpfe gibt es auf Ebene 6 die Möglichkeit, von 10 bis 17 Uhr Meermonsterchen und Perlen-Schlangen zu basteln und um 12 und 16 Uhr mit Farben zu experimentieren. Wer sich selbst in ein Faschingswunder verwandeln möchte, kann sich von den Guides von 10 bis 17 Uhr professionell schminken lassen.

Einzigartige Mikroskop-Show

Ein Highlight erwartet die Besucher auf Ebene 10 um 14:30 Uhr: Die Mikroskop-Show „Mikro-Meer“ enthüllt die faszinierende Welt der kleinsten Meeresbewohner, von Korallen bis zu Seesternbabies, die auf der Leinwand in großem Format bestaunt werden können.

Natürlich stehen die verkleideten Guides den ganzen Tag über für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung und sorgen dafür, dass das Faschingstreiben im Haus des Meeres zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Also schnappt euch eure besten Kostüme und taucht ein in die fantastische Welt des Haus des Meeres am Faschingsdienstag – ein Spaß für die ganze Familie!