Ab 1. Oktober wird der Zugang zu FinanzOnline weiter abgesichert. Künftig ist der Login nur noch mit 2-Faktor-Authentifizierung möglich. Das Finanzministerium empfiehlt dafür die ID Austria, die nicht nur mehr Sicherheit bietet, sondern auch für zahlreiche weitere Online-Behördendienste genutzt werden kann.

Die 2-Faktor-Authentifizierung wird für alle Nutzer:innen und Unternehmen verpflichtend. Neben den gewohnten Zugangsdaten ist ein zusätzlicher Bestätigungsschritt erforderlich, um die Identität zu verifizieren. Damit wird der Schutz persönlicher Daten bei Steuerangelegenheiten weiter erhöht.

ID Austria als bevorzugte Lösung

FinanzOnline-Nutzer:innen werden ab Februar 2025 schrittweise an die neue Sicherheitsstufe erinnert. Die ID Austria ist die empfohlene Lösung, da sie bereits alle Anforderungen an eine sichere und einfache Authentifizierung erfüllt. Wer sie nutzt, benötigt keine zusätzliche Registrierung in FinanzOnline.

Authenticator-App für 2-Faktor-Login

Für Personen, die ID Austria nicht nutzen können, gibt es eine alternative 2FA-Option. Ab Februar 2025 kann eine Authenticator-App (z. B. Google Authenticator oder Microsoft Authenticator) für den Login eingerichtet werden. Auch für Desktop-PCs und Laptops stehen Lösungen zur Verfügung.

Detaillierte Informationen gibt es auf den Serviceseiten des Finanzministeriums:

ID Austria Infos

2-Faktor-Authentifizierung Infos