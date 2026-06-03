Im Mittelpunkt der Aktion stehen drei neue Snack Dips, die für unterschiedliche Geschmäcker entwickelt wurden. Der „Sour Cream mit Pfeffer“-Dip punktet mit cremiger Note und feiner Würze – ideal für Chips, Nachos oder Gemüsesticks. Wer es würziger mag, greift zum „Hot Sweet Chili mit Knoblauch“, der besonders gut zu Fingerfood wie Chicken-Wings oder Frühlingsrollen passt. Für Käseliebhaber gibt es außerdem den „Creamy Cheese“-Dip, der Burgern, Nachos oder Nuggets eine extra Portion Geschmack verleiht.

Perfekt für Grillabende und Picknicks

Die neuen Snack Dips eignen sich laut Mautner Markhof nicht nur für klassische Fernsehabende, sondern auch als Begleiter für sommerliche Grillfeste, Picknicks oder gesellige Treffen im Freien. Gerade in der warmen Jahreszeit stehen unkomplizierte Snacks hoch im Kurs – schnell serviert und ideal zum Teilen mit Freunden oder Familie.

Das steckt im Gewinnpaket

Die Gewinner dürfen sich auf ein umfangreiches Snack-Paket freuen. Enthalten sind alle drei neuen Dip-Sorten, eine Flasche Cola-Zitronen-Sirup, eine große Canvas-Tasche, eine hochwertige Picknickdecke sowie ein kleiner Fußball – passend zum Mitfiebern beim Fußball schauen.