Fliiiieg! Skispringen im Stadion ausprobieren

Mädchen & Burschen aufgepasst: Am 13./14. und am 20./21. Jänner kann man im Ernst-Happel-Stadion Skispringen ausprobieren. Die Stadtadler wollen für den wunderbaren Sport begeistern.

Diese Chance lassen sich viele junge Wiener an den beiden Wochenenden nicht entgehen: Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die schon Skifahren können, heben unter professioneller Anleitung zum ersten Mal ab. Im Ernst-Happel-Stadion im Prater (2. Bezirk) ist das exklusiv und gratis vier Tage lang möglich. Die Stadtadler bauen eine kleine Schanze im größten Stadion mit echter Anlaufspur und einem Rasenteppich zur Landung auf.

Infos & Anmeldung zum Schnupper-Skispringen auf stadtadler.at

Die Stadtadler sind – obwohl sie nicht gerade im hochalpinen Teil des Landes daheim sind – einer der größten Skisprungclubs Österreichs. Unter den mehr als 200 Mitgliedern sind auch Schüler- und Jugend-Staatsmeisterinnen und Staatsmeister, ein Jugend-Olympiasieger und Jugend-Weltmeister. Sie sind echte sportliche Vorbilder und fahren jedes Wochenende mit ihren Trainern zu Schanzen in die Steiermark oder nach Oberösterreich. Ihre wöchentlichen Konditionstrainings machen sie aber zuhause in der Leopoldstadt, Donaustadt oder in Liesing.

Hier einige Eindrücke des Schnupperspringens im Ernst-Happel Stadion (alle Bilder: Stadtadler/Gerald Kührer):