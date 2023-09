Fotografische Zeitreise in der Albertina

Ausstellung. Joel Sternfeld zählt zu den wichtigsten Vertreter*innen der New Color Photography, die in den 1970er Jahren die Farbe für die Kunstfotografie entdeckten. Die Albertina zeigt seine grandiose Serie „American Prospects“, in der er die Beziehung der Menschen in den USA zu der von ihnen geprägten Landschaft beleuchtet.

Beobachter

Als kritischer Beobachter reist Sternfeld über Jahre hinweg durch die USA und hält in umfangreichen Serien das Land und seine Bewohner und Bewohnerinnen in all ihren Eigenheiten und Widersprüchen fest. In seiner grandiosen Serie American Prospects (1978-86) widmet er sich der Beziehung zwischen Mensch und Landschaft. Die in brillanten Farben festgehaltenen alltäglichen und oftmals skurrilen Begebenheiten zeigen nicht nur die zunehmend wirtschaftlich erschlossene und von Umweltschäden bedrohte Natur, sondern erlauben auch Rückschlüsse auf die sozial-politischen Zustände der Zeit. American Prospects ist Teil einer kapitalen Schenkung des Künstlers an die Albertina, die in dieser Ausstellung zum ersten Mal auszugsweise präsentiert wird.

INFO

Ab 28. 9. 2023

Albertinaplatz 1, 1010 Wien

albertina.at