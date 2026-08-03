Wettbewerb: Ist ihr “Blühendes Zuhause” einen Preis wert?

Der Fotowettbewerb der Stadt Wien mit neuen Kategorien läuft bis 16. August – noch gibt es die Möglichkeit Fotos seines kleinen Paradieses einzureichen und sich einen Preis zu sichern.

Die Suche nach Wiens schönsten Pflanzenwelten geht in die entscheidende Phase: Noch bis 16. August können Wiener mit grünem Daumen ihre Fotos für den Wettbewerb „Blühendes Zuhause“ einreichen. Ob Balkon, Fensterbrett, Gemeinschaftsgarten oder begrünter Innenhof – gesucht sind kreative, naturnahe und liebevoll gepflegte eigene grüne Lieblingsplätze aus allen Teilen der Stadt.

„Viele kleine oder größere Grünoasen zeichnen diese Stadt aus. Nicht nur die weitläufigen Parkanlagen, sondern auch unzählige liebevoll betreute Balkone, Terrassen, Gärten und Gemeinschaftsgärten prägen das Stadtbild und tragen zur Wohn- und Lebensqualität bei. Wer noch nicht beim Fotowettbewerb mitgemacht hat, sollte die Gelegenheit jetzt nutzen und die besten Bilder einreichen. Denn mit dem Bewerb wollen wir Danke sagen bei den vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Heuer ist Einiges neu

Der Fotowettbewerb wartet heuer mit mehreren Neuerungen auf. Erstmals werden die Gewinner in vier thematischen Kategorien ermittelt: „Insektenparadies“, „Naschplatzerl“, „Wilde Schönheit“ und „Klein, aber oho!“. Damit werden aktuelle Trends wie naturnahes Gärtnern, Artenvielfalt und Selbstversorgung stärker in den Mittelpunkt gerückt. Gleichzeitig sind die Kategorien breit genug, dass fast alle Hobbygärtner mitmachen können.

Für Spannung sorgt der ebenfalls neue Wettkampf der Bezirke. Auf www.bluehendeszuhause.at zeigt eine interaktive Wien-Karte, aus welchen Bezirken aktuell die meisten Einsendungen stammen. Mit jeder Einreichung sammelt der eigene Bezirk einen weiteren Beitrag für das Ranking. Übrigens: Derzeit haben Donaustadt, Favoriten und Floridsdorf die Nase vorne.

Auch der Gemeindebau-Preis wird heuer das erste Mal vergeben. Ausgezeichnet werden jene drei Wiener Gemeindebauten, aus denen die meisten Einreichungen stammen.

Jetzt noch schnell dabei sein!

Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert: Foto machen, auf www.bluehendeszuhause.at hochladen und schon ist man im Rennen um attraktive Preise. Die Gewinner werden von einer Fachjury rund um Biogärtner Karl Ploberger ausgewählt. Auf sie warten hochwertige Sachpreise sowie signierte Bücher des beliebten Gartenexperten.

Einsendeschluss ist der 16. August 2026.