Premiere: Erste Freiwilligen-Messe in Favoriten

Am Dienstag, den 6. Mai 2025, ist es so weit: In Favoriten, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Wiens, findet zum allerersten Mal eine Freiwilligenmesse auf Bezirksebene statt.

Von 14 bis 19 Uhr öffnet das Bezirksamt Favoriten seine Türen und lädt unter dem Motto „Denn das Gute liegt so nah!“ alle Interessierten ein, sich über freiwilliges Engagement in der unmittelbaren Nachbarschaft zu informieren.

„Wer seine Freizeit für ein sinnvolles Engagement einsetzt, will dies im Idealfall gleich um ́s Eck tun. Der Weg zum Engagement darf nicht aufwändig sein. Hier setzt die Freiwilligenmesse im Bezirk an.“ Michael Walk Geschäftsführer des Vereins Freiwilligenmessen

Vielfalt an Möglichkeiten zum Mitmachen

Rund 25 lokale Organisationen werden vor Ort sein und ihre Projekte vorstellen – von Sozialarbeit über Bildung bis hin zur Lebensmittelverteilung. Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie CARITAS Wien, Volkshilfe, Grenzenlos, Die Tafel Österreich und YOUNUS, aber auch kleinere Initiativen, die im Bezirk fest verankert sind.

Diese Vielfalt zeigt: Freiwilligenarbeit ist so bunt wie das Leben in Favoriten selbst – und jede helfende Hand wird gebraucht.

Niederschwellig und nahbar

Mit rund 200.000 Bewohner:innen ist Favoriten ein lebendiger und sozial vielschichtiger Bezirk. Gerade deshalb gibt es hier einen großen Bedarf an engagierten Menschen, die Zeit und Energie investieren möchten, um ihre Umgebung mitzugestalten. Die Messe versteht sich als niederschwelliges Angebot, das Schwellenängste abbauen und neue Wege zum Engagement aufzeigen will – ganz ohne lange Anfahrtswege oder bürokratische Hürden.

„Als Bezirksvorsteher weiß ich um die vielen Freiwilligenorganisationen und die Freiwilligen im Bezirk. Ohne sie und ihr Herzblut wäre unser Bezirk nicht das, was er heute ist. Die Messe ist ein weiterer Baustein, Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Freizeit für ihren Heimatbezirk zu engagieren.“ Marcus Franz Bezirksvorsteher

Freiwilligenarbeit stärken – seit 2012

Veranstaltet wird die Messe vom Verein Freiwilligenmessen, der sich seit 2012 für die Förderung des freiwilligen Engagements in Wien und Umgebung einsetzt. Mit seinen Messen bietet der Verein regelmäßig Plattformen, um Freiwillige und Organisationen direkt miteinander zu vernetzen – nun erstmals auch im Bezirk Favoriten.

Freiwilligenmesse Favoriten Dienstag, 6. Mai 2025, 14:00-19:00 Uhr

Bezirksamt Favoriten, Keplerplatz 5, 1100 Favoriten

Barrierefreier Zugang: Gudrunstraße 128, 1100 Favoriten

Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos: www.freiwilligenmesse.at