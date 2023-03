Frühlingserwachen: Frosch und Co auf Wanderschaft

Der Frühling ist da und die Natur erwacht nun endlich wieder aus ihrem Winterschlaf. So auch die Frösche, Kröten und Molche der Stadt. Die Amphibien, ganz getrieben von Frühlingsgefühlen, sind derzeit auf Wanderschaft, um ihre Laichgewässer aufzusuchen. Die Stadt Wien und eine Menge freiwillige Helfer unterstützen Frosch und Co dabei, sicher über die Fahrbahnen zu kommen.

Denn bevorzugt wandern die Amphibien in der Dämmerung. Sie machen sich auf den Weg, um in Ufernähe ihren Laich abzulegen. Doch bei dem Überqueren von Straßen riskieren die Tiere ihr Leben.

Krötentunnel

Die MA 22, Stadt Wien-Umweltschutz, hat dazu extra Krötentunnel errichten lassen. Diese Unterführungen verlaufen führen durch die Straßen. Solche Tunnel gibt es etwa im Prater, an der Rosentalstraße oder der Senderstraße beim Bisamberg. Hier kann das Naturschauspiel besonders gut beobachtet werden – natürlich mit genug Abstand, um die Kröten und Frösche nicht zu stressen! Amphibien sind nach dem Wiener Naturschutzgesetzt streng geschützt.

Krötenzäune

Beim Hernalser Hanslteich oder an der Amundsenstraße werden sogenannte Krötenzäune im Frühling aufgestellt. Am Zaun sorgen zweibeinige Froschfreunde für einen bequeme und stressfreie Querung. Dazu wird meist die Zaun-Kübel-Methode angewandt. Dabei werden Kübel an den Leitsystemen aus Planen eingegraben, so dass die Tiere hineinplumpsen und über die Straße getragen werden können. Die Kübel haben Löcher, damit die Tiere bei Regen nicht darin ertrinken.

Hauptwanderwege der Kröten

2. Bezirk: Der Wiener Prater (Aspernallee)

11. Bezirk: Kaiser-Ebersdorf (insbesondere Wildpretstraße, Oriongasse, Mitterweg, Seeschlachtweg)

14. Bezirk: Rosentalgasse, Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof), Mauerbachstraße (im Bereich Schloss Laudon), Sofienalpenstraße (Nähe Adalbert Stifter Denkmal), Steinböckengasse

17. Bezirk: Exelbergstraße (Bereich Schwarzenbergpark)

21. Bezirk: Senderstraße (Bisamberg), Donaufeld (insbesondere Nordmanngasse, Alois-Negrelli-Gasse, An der Schanze)

Mehr Informationen: www.wien.gv.at/umweltschutz/