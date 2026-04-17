Egal ob im Glanz der lang ersehnten Sonne oder bei atmosphärischem Frühlingswetter – das Blütenmeer im Ehrenhof sorgt dafür, dass der Frühling vor dem Schloss Schönbrunn bereits in seinen kräftigsten Farben spürbar ist. In seiner schönsten Form erwacht, verzaubert der Markt alle Besucher bei jeder Wetterlage. Aufgrund der hohen Nachfrage und der prachtvollen Kulisse wird der Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn offiziell bis einschließlich 28. April 2026 verlängert. Mit im Gepäck der Verlängerung ist ein ganz besonderes neues Highlight: Der „Aperitivo Imperial“, der den Ehrenhof zwei Mal pro Woche in den schönsten After-Work-Spot der Stadt verwandelt.

Neben den kulinarischen Verlockungen bietet der Markt eine breite Palette an hochwertiger Handwerkskunst. Das Angebot der über 80 Aussteller reicht von zeitlosen Gebrauchsgegenständen bis hin zu dekorativen Unikaten. Für Feinschmecker gibt es zudem viel zu entdecken: Das Sortiment erstreckt sich von feinen Honigsorten und würzigen Chutneys bis hin zu erstklassigen Käse- und Fleischwaren direkt von regionalen Produzenten aus ganz Österreich.

Happy Hour zur Golden Hour

Als exklusive Neuerung macht der „Aperitivo Imperial“ den Feierabend zur schönsten Zeit des Tages. An jedem Dienstag und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr lädt das neue Format dazu ein, die goldene Abendsonne im imperialen Ambiente zu genießen. Dabei locken alle Gastronomiestände mit einer 1+1 Gratis-Aktion auf ausgewählte Getränke wie Spritzer, Bier und alkoholfreien Erfrischungen.

Ein Live-DJ von Radio Superfly untermalt den Ausklang des Arbeitstages mit entspannten Beats und sorgt für die perfekte musikalische Kulisse. Dies bietet die ideale Gelegenheit, um mit Kollegen oder Freunden auf den Frühling anzustoßen und den Tag in herrschaftlicher Umgebung Revue passieren zu lassen.

Erlebnis für die ganze Familie

Am Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn werden kulinarischer Genuss und traditionelles Handwerk mit einem breiten Spektrum an Freizeitaktivitäten vereint. Inmitten des historischen Ambiente präsentieren über 80 Marktstände ein vielseitiges Sortiment, das von handgefertigten Einzelstücken bis hin zu regionalen Spezialitäten reicht und für besondere Frühlingsmomente sorgt.

Die großzügigen „Genusswiesen“ bieten den Gästen mit zahlreichen Sitzgelegenheiten Raum, um die Sonne zu genießen und die kulinarische Vielfalt des Marktes in Ruhe zu erkunden. Neben dem Marktgeschehen sorgt ein abwechslungsreiches Programm für Unterhaltung. Das kostenlose familienfreundliche Angebot umfasst eine Rätselrallye, ein Strohlabyrinth, Kinderyoga sowie XXL-Schach und Backgammon. Als ergänzende Erlebnisse stehen zudem Attraktionen wie ein Riesenrad, ein Karussell, eine Minigolfanlage und eine Kindereisenbahn bereit.

Alle Infos unter www.ostermarkt-schoenbrunn.at