Fußball-EM: “Des Kaisers General” spricht Klartext

Fußballexperte Heinz Palme fordert in seinem neuen Buch, dass Österreichs Team bei der EURO in Deutschland den Titel holt.

Des Kaisers General“ gibt den klaren „Befehl: „Wir müssen Europameister werden!“ Nachzulesen in Heinz Palmes Buch, das am 23. Mai im Echomedia-Verlag erscheint. Der Untertitel: „Vom Skispringer zum Spielmacher im Weltfußball“. Die Vorworte stammen von Herbert Prohaska und Toni Innauer.

Mit Beckenbauer und Happel

Anzeige

Im Buch begründet der Topmanager, der beim Fußballbund (ÖFB) sowie zahlreichen Fußball-Welt- und Europameisterschaften in hohen Funktionen tätig war und mit Stars wie „Kaiser“ Franz Beckenbauer, Michel Platini und Ernst Happel zusammenarbeitete, seinen Optimismus: „Bis jetzt lag es in unserer DNA, entscheidende Spiele zu verlieren. Das hat sich geändert. Die Chance ist so groß wie noch nie, einen Titel zu holen.“

Der Überflieger

Palme beschreibt in diesem Buch auch seine Erlebnisse beim deutschen Sommermärchen 2006, bei unserer Heim-EURO 2008 und der Wüsten-WM 2022 in Katar sowie seinen Weg vom „Adler“ zum Überflieger im internationalen Fußballgeschäft.