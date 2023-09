Gemeindebau: Der Bonus ist ab heute die halbe Miete

Anfang September kommt der erste Teil des Wiener Gemeindebau-Bonus: Alle Gemeindebau-Mieter erhalten einen halben Netto-Hauptmietzins gutgeschrieben. Insgesamt werden alle Mieter von Wiener Wohnen mit 55 Millionen Euro unterstützt.

Mit 1. September startet die Auszahlung des Gemeindebau-Bonus, der vor wenigen Monaten von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál präsentiert wurde. Mit dem Gemeindebau-Bonus treten Stadt Wien und Wiener Wohnen gemeinsam den Folgen der Teuerung der letzten Monate entgegen: „Durch den mehrstufigen Gemeindebau-Bonus werden hunderttausende Wienerinnen und Wiener sofort und direkt entlastet. Die Stadt Wien und Wiener Wohnen zeigen gemeinsam, was es bedeutet hinzuschauen und sozial treffsicher zu handeln – denn in Wien wird niemand zurückgelassen“, so Gaál.

Gemeindebau-Bonus im Überblick