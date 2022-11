Gemeindebau nach Karlheinz Hora benannt

Ab sofort tragen die Gemeindebauten am Handelskai 214 und 214 A im 2. Bezirk den Namen des früheren Leopoldstädter Bezirksvorstehers Karlheinz „Charly“ Hora. Die offizielle Namensgebung der Wohnhausanlagen mit rund 1.400 Wohnungen nahmen Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai im Beisein von Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser, zahlreicher Ehrengäste aus der Politik, sowie Familie Hora – allen voran seiner Witwe Monika Hora – vor.

Bezirksvorsteher der Leopoldstadt

Karlheinz Hora, geboren am 1. Juni 1957, war ab 1996 Bezirksrat in der Leopoldtstadt. Ab 2001 war er im Wiener Landtag und Gemeinderat, wo er als Verkehrs- und Planungssprecher der SPÖ Wien zwischen 2006 und 2010 das Amt des Vorsitzenden des Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr innehatte. Im Jahr 2013 wurde er Bezirksvorsteher der Leopoldstadt. Hora verstarb am 4. August 2017.

„Karlheinz Hora war ein hervorragender Politiker, Mensch und Weggefährte. Mit seinem außerordentlichen Engagement, seiner Beharrlichkeit und Fähigkeit, visionäre Projekte auf den Boden zu bringen, hat er Wien und die Leopoldstadt nachhaltig positiv geprägt. (…) Die Benennung der Gemeindebauten am Handelskai 214 ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung, des Dankes und der Erinnerung an den großartigen und beherzten Politiker und Menschen Karlheinz Hora“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Freude und Stolz

(C) C.Jobst/PID: Bürgemeister Michael Ludwig, Witwe Monika Hora mit Enkelsohn und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

„Ich möchte mich im Namen unserer Familien und ganz besonders unserer Kinder Michaela und Manuel für diese schöne Würdigung bedanken. Es ist für uns eine große Ehre, dass die beiden Gemeindebauten am Handelskai 214 nun meinem verstorbenen Mann gewidmet wurden. Ich bin mir sicher, dass ihn das, wo auch immer er ist, mit großer Freude und Stolz erfüllt“, sagte Monika Hora bewegt.

Die bestehende Wohnhausanlage aus der Mitte der 1970er-Jahre wurde durch einen neuen Gemeindebau – an Stelle einer alten Hochgarage – durchdacht ergänzt. Hora selbst legte für diesen neuen Gemeindebau die Weichen. „Sein Ziel war es, die Lebensqualität im 2. Bezirk noch weiter zu steigern und dennoch den Bezirk für die Bewohnerinnen und Bewohner erschwinglich zu erhalten. Er hat für die Wienerinnen und Wiener und die Leopoldstädterinnen und Leopoldstädter Großes geleistet. Es freut mich deshalb außerordentlich, dass die Gemeindebauten am Handelskai 214 nun seinen Namen tragen“, betonte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Nachbarschaft

Um die gute Nachbarschaft zu fördern und Lebensqualität im direkten Wohnumfeld zu steigern, wurde im vergangenen Jahr unter Federführung von wohnpartner ein Beteiligungsprojekt gestartet. Dabei stehen die Anregungen und Bedürfnisse der Mieter der Bestandsanlage im Mittelpunkt. Erhoben wurde etwa die Wünsche nach weiteren Sitzgelegenheiten, Wandbemalungen sowie Spielgeräten. Im Rahmen eines Hoffestes wurden kürzlich verschiedene Entwürfe zum Voting vorgestellt.

„Karlheinz Hora war nicht nur eine herausragende Persönlichkeit und einer meiner Vorgänger als Bezirksvorsteher, sondern auch ein langjähriger persönlicher Freund und Mentor. Er hat die Leopoldstadt wie kaum ein anderer geprägt und daher freut es mich ganz besonders, dass sein Andenken auf diese Weise für nachfolgende Generationen bewahrt bleibt“, hielt Bezirksvorsteher Alexander Nikolai fest.