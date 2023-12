„GIRL YOU KNOW IT’S TRUE“ – Österreich Premiere im 80er Style

Gestern war es ein Abend voller Glamour, Nostalgie und extravaganten 80er Styles, als die Herausgeber von STYLE UP YOUR LIFE!, Adi Weiss und Michael Lameraner, zur exklusiven Österreich Premiere von „GIRL YOU KNOW IT’S TRUE – Der größte Skandal der Musikgeschichte“ im CINEPLEXX Wienerberg luden.

Star-DJane Giulia Siegel heizte ein

Die Veranstaltung wurde mit einem beeindruckenden Auftritt von Star-DJane Giulia Siegel eröffnet, der die Gäste mit coolen 80er-Sounds in die vergangene Ära entführte. Die Atmosphäre erreichte ihren Höhepunkt durch die Auftritte von sexy Gogos, die auf der Bar für eine mitreißende Stimmung sorgten. Die charmante Moderatorin Sasa Schwarzjirg führte durch den Abend und verlieh der Premiere eine besondere Note.

Dankbare Gastgeber

Weiss und Lameraner, die selbst im Pastell-Look á la Miami Vice erschienen waren, teilten ihre Begeisterung: „Wir sind mit Milli Vanilli aufgewachsen und hatten unsere Kinderzimmer mit Postern der beiden voll beklebt. Umso mehr freut es uns, dass wir diese exklusive Premiere in Österreich organisieren dürfen.“

VIPS in „Best & Worst of the 80ies“

Die Gäste, darunter zahlreiche Top-VIPs, ließen sich diese einzigartige Veranstaltung nicht entgehen. Getreu dem Dresscode „Best & Worst of the 80ies“ tauchten sie in die faszinierenden Modetrends dieser Ära ein. Bunte Leggings, neonfarbene Outfits, Schulterpolster und extravagante Frisuren waren nur einige der Highlights, die die Gäste zu einer eindrucksvollen Zeitreise in die 80er Jahre machten.

„Es kommt drauf an was du behauptest. Wenn du etwas behauptest dass sich nachher als Fake herausstellt, ist es auch heute noch ein Skandal. Aber es wäre heute nicht mehr notwendig, weil du mit technischen Möglichkeiten jeden Mensch gut klingen lassen kannst und ich sag so und so: JEDER MENSCH KANN SINGEN!“ Nina Proll Schauspielerin „Ich würde nur Playback singen und zwar Schlager – da brauch ich nur drei Töne und die Texte sind einfach. Die merke ich mir und Dirndl steht mir auch.“ Sasa Schwarzjirg Moderatorin „Ich bin schon sehr musikalisch und treffe die Töne. Aber ob es für eine Musikkarriere reicht!? Auf der Bühne würde ich eher tanzen als singen 😉“. Leona König Moderatorin „Es gibt auch heute noch genügend Sänger, die nicht wirklich singen können. Das kann immer noch passieren dass sowas rauskommt.“ Giulia Siegel Star DJane