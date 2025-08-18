Was klingt wie der Beginn eines Kinderbuches, ist eine echte Erfolgsgeschichte für Mensch, Tier und Umwelt: Im Zuge der Modernisierung der Klinik Favoriten mussten einige der dort lebenden Feldhamster übersiedeln.

Die Österreichische Post AG stellt dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) für die Umsiedelung der Feldhamster eine Ausgleichsfläche zur Verfügung, auf der die Feldhamster ein neues Zuhause fanden.

Vom Gelände der Klinik Favoriten ging es für die kleinen Nager weiter zur ehemaligen Sendeanlage der Radio Austria am Laaer Berg, heute ein Naturdenkmal und Areal im Eigentum der Österreichischen Post. Dort wurden erste Hamsterbauten gegraben, Zäune errichtet und die Fläche so gestaltet, dass Hunde, Katzen und Menschen die Feldhamster möglichst wenig stören. Die Hamster danken es bereits mit reger Bautätigkeit und einer wachsenden Population.

Der europäische Feldhamster

Nachdem seine ursprünglichen Lebensräume in den Feldfluren der Wiener Umgebung immer knapper wurden, erobert der anpassungsfähige Kleinsäuger verstärkt auch die Wiener Stadträume. Da die Bestände des Feldhamsters in West- und Mitteleuropa stark zurückgegangen sind, zählt er zu den streng geschützten Tierarten Europas.

Feldhamster werden bis zu 35 Zentimeter lang, etwa 400 bis 600 Gramm schwer und können ein Alter von etwa vier Jahren erreichen. Sie ernähren sich von Körnern, Klee, Früchten, Wurzeln, Kartoffeln, Insekten, Würmern und Schnecken.