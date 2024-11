Große Hilfe: Geförderte Familien- und Kinderurlaube

Für viele Familien mit geringem Einkommen stellt Urlaub eine unüberwindliche finanzielle Herausforderung dar. Ihnen bietet die Stadt Wien durch Förderungen eine Möglichkeit, dringend notwendige Erholung in Anspruch nehmen zu können. Geförderte Familien- und Kinderurlaube in den Sommer, Weihnachts- und Osterferien können über den Verein Wiener Jugenderholung beantragt werden.

Ein normaler Montagvormittag in Wien – für einige Familien der vorfreudige Start in den heiß ersehnten Sommerurlaub. Für andere Familien das Ende einer schönen und erlebnisreichen Urlaubswoche. Bei einem Fototermin am Busbahnhof (Stadion Center) konnten Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS), Marcus Gremel (SPÖ Vereinspräsident, Wiener Landtagsabgeordneter und Gemeinderat) und Eileen Pallamar (Geschäftsführerin Verein WIJUG) mit retour kommenden Familien, die bereits einen achttägigen Familienurlaub verbracht haben ins Gespräch kommen.

Wichtiges Angebot in Zeiten der Teuerung

Die Freude und Dankbarkeit über dieses tolle Angebot konnte man schon an den strahlenden Gesichtern der Eltern ablesen. Kinder und Reiseleiterinnen umarmten sich immer wieder und „blödelten“ gemeinsam herum. Die Mütter beobachteten das lustige Treiben mit einem breiten Lächeln und großer Vorfreude auf den nächsten Familienurlaub. Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Gerade in Zeiten der Teuerung sind die geförderten Familienurlaube des Vereins WIJUG ein besonderes Gut. Wenn man in die glücklichen Augen von Menschen sieht, die sich normalerweise Urlaube nicht so einfach leisten können, ist das ein besonders schönes Gefühl. Vielen Dank an das Team des Vereins für die großartige Umsetzung!“ Marcus Gremel, Vereinspräsident, Wiener Landtagsabgeordneter und Gemeinderat ergänzt: „Solche Erlebnisse zeigen uns immer wieder wie wichtig das Angebot des Vereins WIJUG ist. Wir ermöglichen Kindern und Familien damit schöne Stunden, Erholung und Freude. Oft bleibt das sogar für das ganze restliche Leben in positiver Erinnerung.“

Geförderter Familienurlaub: Kinder fahren dabei gratis mit

81 Urlaube in 19 Unterkünften in 7 Bundesländern stehen Wiener Familien mit wenig Einkommen zur Auswahl. Zwei Reiseleiter begleiten die Urlaube durchgehend ab Wien, von der Anreise bis hin zur Rückkehr. Hierbei wird ein tolles, abwechslungsreiches, kindgerechtes und Familienzeit förderndes Programm angeboten. Auch die Urlaubsregion selbst und deren Sehenswürdigkeiten kommen dabei nicht zu kurz. Die Eltern zahlen einen kleinen Beitrag: pro Erwachsenen pro Urlaubstag 16 Euro, Kinder fahren gratis mit.

Geförderter Kinderurlaub in den Sommer-, Weihnachts- und Osterferien

Viel Spaß und Abwechslung erwartet alle Wiener Kinder zwischen 7-14,99 Jahren in den Sommer-, Weihnachts- und Osterferien. Alle Kinder sind hier herzlich willkommen, die Eltern werden zu Hause gelassen. Je kleiner der finanzielle Rahmen einer Familie ist, desto stärker wird das Angebot gefördert. Der volle Elternbeitrag beträgt 33 Euro pro Tag und Kind. Steht einer Familie ein monatliches Familiennettoeinkommen bis 1. 975 Euro zu Verfügung, zahlen die Erziehungsberechtigten 26 Euro pro Urlaub und Kind. Bei Geschwisterkindern halbiert sich dieser Betrag noch einmal. Ab 7. Oktober 2024 ist eine die Buchung von Kinderurlauben in den Weihnachtsferien möglich.

Informationen beim Verein Wiener Jugenderholung (WIJUG):

www.wijug.at

Infotelefon der Wiener Kinder- und Jugendhilfe: o1/4000–8011