Dschungel-Atmosphäre mitten im Siebten

Dass Miri und Christian Cervantes einen grünen Daumen haben, ist beim Betreten ihres Concept Stores „Calienna“ in der Neubaugasse 68 nicht zu übersehen – saftiges Grün, wohin man schaut. In dieser gemütlichen Dschungel-­Atmosphäre kann man durch Bücher schmökern, einen Kaffee genießen oder auch die eine oder andere Pflanze für zuhause mitnehmen. Und weil sich die beiden nicht nur um das Wohlergehen ihrer Kunden sorgen, sondern auch um deren Grünpflanzen, gibt es jetzt klimaneutrale, torffreie Erde im Sor­timent – in drei Größen.