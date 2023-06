„Guitar Days“ kommen wieder nach Brunn am Gebirge

Jam Session als Start

Den Auftakt der Konzertreihe bildet am Freitag, 7. Juli eine Jam Session beim Weinbau Wieninger in Brunn am Gebirge (freier Eintritt, Reservierung erbeten). Am Samstag, 8. Juli werden die Dozenten für Gänsehaut-Feeling sorgen. Staffan William-Olsson, Gilad Hekselman und Micky Lee verwandeln den Hof des Heimathauses in ein internationales Zentrum der Jazz-Gitarre. Am Sonntag treten die Teilnehmer des Workshops in unterschiedlichen Formationen auf.

Die Konzerte:

7. Juli, 19.30 Uhr: Jam Session Weinbau Wieninger, Reservierung unter 0664-8279322

8. Juli, 19.30 Uhr: Dozentenkonzert Gilad Hekselman/Staffan William-Olsson/Micky Lee im Heimathaus, Brunn am Gebirge, Leopold Gattringer-Straße 34

9. Juli, 18.00 Uhr: Teilnehmerkonzert – Studenten des Workshops im Heimathaus, Brunn am Gebirge, Leopold Gattringer-Straße 34

Alle Infos unter www.guitardays.net