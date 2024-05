Kleinhaugsdorf: Excalibur City wird zur Family City

Das Areal der Family City erstreckt sich über 530.000 Quadratmeter. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen und entspannten Ablauf. Die Sonn- und Feiertagsöffnung, die TOP-Infrastruktur (45 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt), ein vielfältiges Gastronomieangebot sowie viele Gratis-Attraktionen für Kids & Teens sind zentrale Anziehungspunkte für Familien. Neben dem beliebten Einkaufscenter mit über 100 Shops und Wellnessangeboten ist es Merlin’s Kinderwelt, die mit mehr als 200 Attraktionen an Land, zu Wasser und in der Luft reichlich Entertainment bietet. Der Eintritt in das In- und Outdoor-Paradies ist kostenlos. Auch ein Go-Cart-Parcours ist am Areal zu finden.



Zu einem neuen Besuchermagneten entwickelt sich Merlin’s Farm, die mit Alpakas, Mini-Eseln, Schweinen, Hühnern, Schafen und Ziegen eine unterhaltsame und lehrreiche Auszeit in der Natur bietet. Bei den neuen Workshops „Erlebnis PUR – Bauer werden“ können Familien am Bauernhof hinter die Kulissen blicken. Um nichts auf der Farm zu verpassen, lohnt sich ein längerer Aufenthalt. Buchbar sind in Merlin’s Camp 28 Mobilheime, die mit Küche, Klimaanlage, Bad mit WC und WiFi ausgestattet sind. Diese befinden sich verstreut in einem Park voller Grünflächen mit Spielgeräten für Kinder. Von hier aus sind es auch nur wenige Schritte, um das weitläufige Gebiet der Family City zu erkunden oder in wenigen Autominuten die Schönheit von Znaim, Retz und der Grenzregion des Weinviertels zu entdecken.



www.merlinskinderwelt.com / www.merlinsfarm.at / www.merlinscamp.com