Gumpoldskirchen: 2000 Liter reifen in Europas größtem Holzei

Eines der größten Holzeifässer weltweit ist nun im Besitz des Traditions-Familienweinguts Krug in Gumpoldskirchen, ein anderes derselben Größe befindet sich in Südafrika. Das technische Meisterwerk stammt aus dem international bekannten Familientraditionsbetrieb Vicard aus Frankreich und wird vorwiegend zur Reifung edler Weißweine eingesetzt.

Bei dem sogenannten OVONUM handelt es sich um ein technisches Meisterstück, das von französischen Küfern nach Sonderanfertigung von Hand gebaut wurde. Die Ei-Form ermöglicht eine optimale Zirkulation. Im OVONUM steigen die Moleküle in der Mitte mit der Kohlensäure auf und gleiten an den Wänden wieder nach unten, dabei drücken sie die leichten Stoffe wieder nach oben, es entsteht eine Zirkulation.

„Wer Wein bewegt sich in völliger Freiheit. Durch die enge und harmonische Verbindung zwischen Holz und Wein, kann der Wein seinen ganzen Charakter entfalten“, freut sich Starwinzer Gustav Krug über seine neueste Errungenschaft. Nur die edelsten Hölzer aus den Regionen Centre, Allier und Nord-Est kommen für die „Holzeier“ aus dem Weinbaugebiet Cognac in Frage. Diese werden erst nach 30 Monaten natürlicher Reifung nach ihrem Tannin-Potenzial nach strengen Qualitätskriterien ausgewählt.

Edelster Weißwein

Das OVONUM zeichnet sich durch eine große Komplexität aus, die während des Alterungsprozesses entsteht und wird vor allem für die Reifung edler Weißweine genutzt. So reift der Pinot Gris, Krug´s „Weiße Versuchung“, ab sofort in dem 2.000 Liter Edelfass. „Es macht uns stolz, das weltweit zweitgrößte und Europas größtes OVONUM, ein Fass aus der renommierten Tonnellerie in unserem Weinkeller zu haben“, freut sich Traditions- und Spitzenwinzer Gustav Krug.

Die Vicard Tonnellerie ist seit ihrem Gründungsjahr 1925 seit der sechsten Generation in Familienhand und für ihr Handwerk und ihre Innovationen weltbekannt. Wer sich für die Herstellung des Holzeifass aus Cognac interessiert, wird auf https://krug.at/ unter NEWS fündig