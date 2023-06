10 Jahre! Geburtstags-Spektakel im 25hours

Das 25hours-Hotel beim MuseumsQuartier feiert rundes Jubiläum: Vor 10 Jahren wurde der gesamte Gebäudekomplex, in dem davor ein Studentenwohnheim beherbergt war, zum Hotel umfunktioniert. Am 17. Juni steigt deshalb im, um und vor dem Hotel eine Mega-Sause!

In den vergangenen 10 Jahren hat sich das 25hours Hotel mit seinen 217 Zimmern im spektakulären Zirkusstil nicht nur bei Touristen zu einer beliebten Adresse entwickelt – der „Dachboden“ mit Rooftop-Bar und das Restaurant „Ribelli“ sind auch bei den Wienern wahre Hotspots für Afterwork-Drinks oder Lunch-Dates.

Geburtstags-Party am 17. Juni

Time to celebrate! Der 10. Geburtstag wird natürlich gebührend gefeiert: Auf einer großen Bühne im Weghuberpark direkt beim Hotel gibt es ab 14 Uhr bis in den Abend hinein „Live im 25h“-Konzerte. Neben Mitarbeitern des Hotels werden auch Künstler wie Billie Steirisch, Nnoa, Glazed Curtains und TinkerBEX live on stage performen.

Passend zur Zirkuswelt, die das Hotel mit seinem Interieur perfekt inszeniert, wird es vor Ort auch verschiedene Fahrgeschäfte und Zirkusattraktionen geben.

Kulinarische Highlights gibt es bei „Burger de Ville“ im Airstream vor dem Hotel oder im „Ribelli“ im Erdgeschoß. Das Bar-Team des „Dachbodens“ hat für den Anlass einen eigenen Cocktail kreiert: „Birthday Bash“.

Das Konzert-Line-up

14.00 Uhr: Emanuel

15.30 Uhr: Veronika Veronika (@twerdymusic) | Instagram

17.00 Uhr: Billie Steirisch https://billiesteirisch.at/

18.30 Uhr: Nnoa https://www.instagram.com/officialnnoa/?hl=de

20.00 Uhr: Glazed Curtains https://www.instagram.com/glazedcurtains/?hl=de

21.15 Uhr: TinkerBEX // https://www.instagram.com/bex.terslab/?hl=de