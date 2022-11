Happy End für drei Welpen!

Der Aufschrei unter Tierschützern und in den Medien war groß, als bekannt wurde, dass drei herzige Welpen in einem Schuhkarton im Arenbergpark zum Sterben abgelegt worden waren. Mehrere Tage kämpften Mitarbeiter des TierQuarTier Wien um das Leben der Hunde-Babys – mit Erfolg. Nach der Erstversorgung wurden die drei Welpen zu einer Pflegestelle gebracht.

Drei junge Abenteurer

„Die drei haben kräftig an ­Gewicht zugelegt und haben gesunde kugelrunde Welpen­bäuche. Sie erkunden alles ­neugierig und unerschrocken, toben im Garten herum und ­erleben jeden Tag neue Abenteuer“, heißt es vonseiten der ­Pfleger. Vor allem die beiden ­vierbeinigen Mädels haben es offenbar faustdick hinter den Ohren und necken gemeinsam gerne ihren kleinen Bruder. „Sie haben sich zu zucker­süßen, kräftigen, verspielten Welpen entwickelt, die schon bald in ein neues Zuhause übersiedeln dürfen“, heißt es weiter. Dort muss ­sicher ­einiges an Sozia­lisation aufgeholt ­werden, da sie aufgrund ihrer Pilzerkrankung noch ­keinen Kontakt zu ­anderen Hunden hatten.