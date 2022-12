Harry Potter Ausstellung: Magie in der METAStadt

Was in der Welt von Harry Potter der Bahnsteig 9¾ ist, ist in der Donaustadt die Kagraner Haltestelle des 25ers. Eingestiegen in den „Hogwarts Express“ der Wiener Linien geht es Richtung METAstadt. Diese ist bis Frühjahr 2023 magischer Treffpunkt für Zauberer und Hexen aus aller Welt. Die große Harry Potter Ausstellung findet erstmals in Europa statt und das in Wien! Bis März 2023 können Besucher die Filmreihe nacherleben. Ein Erlebnis, das auch den größten Muggel zum Zauberfreak macht.

Für Potterheads

Seit über 20 Jahren faszinieren die Abenteuer rund um Harry, Ron und Hermine. Ein Kassenschlager, der selbst nach Ende der Film- und Buchreihe, Menschen auf der ganzen Welt noch heute in den Bann zieht. Die Harry Potter Ausstellung gastiert erstmals in Europa. Bereits zur ersten großen Schau in Philadelphia sahen sich über 500.000 Besucherinnen und Besucher das liebevoll gestaltete Erlebnis an.

(C) Bubu Dujmic

Hunderte Ausstellungsstücke – von Kostümen und Requisiten – können vor Ort betrachtet werden. Auf rund 3.000m2 können Potterheads, wie sich Fans des Zauberlehrlings nennen, in 20 Räumen Hogwarts und Co nacherleben. Vom Alraunenziehen bis zum Zaubertrankbrauen wird das Zauberwissen bei interaktiven Stationen auf die Probe gestellt.

Pottermoment

(C) Bubu Dujmic: Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ist Fan der ersten Stunde.

Zur großen Eröffnungsfeier wandelte viel heimische Prominenz auf den Spuren von Harry. Neben Andy Lee Lang, Kati Bellowitsch, Manuel Rubey und Ramesh Nair, war auch der Donaustädter Bezirksvorsteher anwesend. Ernst Nevrivy verriet dem WBB exklusiv, was sein persönlicher Pottermoment war.

„Ja, ich bin ein großer Harry Potter Fan!“ so Nevrivy. Und das von Anfang an. Eine Szene werde ihm immer in Erinnerung bleiben: Gemeinsam mit seiner kleinen Tochter schaute er sich damals den zweiten Teil der Filmreihe im Kino an. Als der Hauself Dobby die Torte auf Mrs. Mason plumpsen ließ, schreckte sich die Kleine so sehr, dass sie das obligatorische Popcorn im Saal verteilte. „Bei soviel magischen Momenten für die ganze Familie, wie kann man da nicht Harry Potter Fan sein?“

Mehr Infos: https://harrypotter-ausstellung.at/