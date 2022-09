Harry Potter Ausstellung bringt Hogwarts nach Wien

Seit mehr als 20 Jahren verzaubert die magische Welt von Harry Potter große und kleine Fans. Der Hype um Hogwarts lässt dabei nicht nach. Und wird diesen Winter in nochmals angefeuert: Denn die Harry Potter Ausstellung macht erstmalig in Europa halt. Und das in Wien.

Die magische Welt aus nächster Nähe

„Die Ausstellung, die umfassendste Erlebnistour, die jemals über Wizarding World präsentiert wurde“, so die Veranstalter, eröffnet am Freitag, dem 16. Dezember 2022 in der METAStadt. Die Besucher sollen Requisiten und Originalkostüme aus den Harry Potter- und Phantastische Tierwesen-Filmen aus nächster Nähe betrachten können undhaben die Möglichkeit, sich mit „magischen Umgebungen und Installationen“ zu beschäftigen.

Vorverkauf

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 28. September 2022. Fans, die Mitglied im Harry Potter Fan Club sind, erhalten bereits am 25. September einen exklusiven Zugang zum Kartenvorverkauf.

Weitere Infos zur Harry Potter Ausstellung in Wien: https://harrypotter-ausstellung.at/