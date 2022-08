Harry Styles kommt 2023 ins Ernst-Happel-Stadion

Die österreichischen Fans von Pop-Superstar Harry Styles dürfen sich freuen: Der “As It Was”-Sänger hat angekündigt, schon im nächsten Sommer wieder nach Wien zu kommen!

Wie das Wiener Bezirksblatt schon letzten Freitag als erstes Wiener Medium berichtete, wird Styles am 8. Juli 2023 erstmals solo im Ernst-Happel-Stadion auftreten. Noch bei seinem letzten Konzert in der Wiener Stadthalle vor wenigen Wochen hatte der Sänger seinen Fans versprochen, er werde bald wieder kommen. Dieses Versprechen löst er nun ein. Damit ist die Rückkehr von Styles – dessen zuletzt erschienenes drittes Album “Harry’s House” erst gestern bei den MTV Video Music Awards als bestes Album des Jahres ausgezeichnet wurde – nach Wien offiziell. So findet in der Bundeshauptstadt im Sommer 2023 das nächste Mega-Musikevent statt.

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 1. September