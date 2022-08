Harry Styles schon 2023 wieder in Wien?

In den sozialen Medien sorgt heute ein wildes Gerücht für Aufregung: Von einem Fan-Account auf Instagram verbreitete Fotos sollen Termine für die nächste Europa-Tour von Popstar Harry Styles – vom Musikmagazin Rolling Stone unlängst als “The worlds most wanted man” bezeichnet – zeigen. Neben in Spanien gesichteten Plakaten ist vor allem ein Screenshot einer Ticket-Website pikant, die für den Sommer 2023 ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion ankündigt. Schon am 8. Juli nächsten Jahres soll Styles demnach wieder in Wien auf der Bühne stehen – Nichtmal ein Jahr nach seinem letzten Wien-Konzert in der Stadthalle diesen Sommer. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, können sich die österreichischen Fans des Sängers also schon bald auf eine Rückkehr ihres Pop-Idols freuen.