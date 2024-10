Häuser zum Leben starten Pflegekampagne im Herbst

Die Häuser zum Leben haben für den Herbst eine groß angelegte Kampagne gestartet, um bis zu 400 neue Pflegeplätze in den kommenden Jahren zu besetzen. Diese Initiative soll auf die zahlreichen Vorteile einer Laufbahn in der Pflege hinweisen und potenzielle Bewerber*innen gezielt ansprechen.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht Authentizität: Echte Mitarbeiterinnen fungieren als Botschafter*innen und bringen ihre persönlichen Erfahrungen ein, um den Berufsalltag in der Langzeitpflege greifbar zu machen. So bringt die Pflegefachassistentin Vanessa die Motivation vieler auf den Punkt, indem sie sagt: “Die Arbeit mit den Menschen erfüllt mich sehr.”

Pflege in den Häusern zum Leben: Vielfältige Zielgruppen im Fokus

Ein zentrales Ziel der Kampagne ist es, die Vorzüge der Arbeit in der Langzeitpflege für unterschiedlichste Zielgruppen zu kommunizieren. Dabei wird besonders auf das diverse, interkulturelle Umfeld und die attraktiven Arbeitsbedingungen hingewiesen. Fachhochschul-Absolvent*innen und Pflegepraktikant*innen werden mit speziellen Anreizen angesprochen, wie etwa Stipendien, Co-Finanzierungen und Möglichkeiten für Auslandsjahre oder Deutschkurse. Dadurch sollen die Ausbildungskosten für angehende Pflegekräfte teilweise oder vollständig übernommen werden, was den Berufseinstieg zusätzlich erleichtert.

Vielseitige Kommunikationskanäle zur Verbreitung

Die Kampagne wird über eine Vielzahl von Kanälen verbreitet. Dazu gehören City Lights, Infoscreens in den Wiener öffentlichen Verkehrsmitteln, Social Media und Printmedien. Besondere Bedeutung wird dabei Social Media beigemessen, insbesondere Instagram, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Diese Plattformen bieten die Möglichkeit, direkt mit den relevanten Zielgruppen in Kontakt zu treten und sie für die vielseitigen Chancen in der Pflege zu begeistern.

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und internationale Partnerschaften

Um Pflegekräfte langfristig zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden, wurden zusätzliche Maßnahmen zur Mitarbeiter*innenbindung entwickelt. Ein erweitertes Onboarding-Programm und eine Reihe von Benefits sollen neue Mitarbeiterinnen unterstützen und eine reibungslose Integration in das Unternehmen gewährleisten. Parallel dazu wird die Anwerbung von Pflegekräften im Ausland verstärkt. Partnerschaften mit internationalen Bildungseinrichtungen und die Förderung von Ausbildungsplätzen an Fachhochschulen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Attraktive Karrieremöglichkeiten in einem ausgezeichneten Unternehmen

Die Kampagne positioniert die Häuser zum Leben als attraktiven Arbeitgeber, der Jobsicherheit bietet und gleichzeitig Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung schafft. Der Geschäftsführer der Häuser zum Leben, Mag. Christian Hennefeind, hebt hervor: „Gerade, weil unsere Mitarbeiter*innen für diese Kampagne vor den Vorhang geholt wurden, spiegelt diese die Arbeitswelten und die Chancen, die eine Laufbahn in den Häusern zum Leben bieten, so gut wider. Eine Karriere in unseren Pensionisten-Wohnhäusern kann für angehende Pflegekräfte ebenso attraktiv sein wie für jene, die einen Quer- oder Wiedereinstieg planen.“