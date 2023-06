Musiktheaterpreis: 48 Nominierungen für Künstler

Der Österreichische Musiktheaterpreis feiert starkes Comeback auf Österreichs Bühnen – mit 48 nominierten Künstlern. Die Preisträger in 13 Kategorien werden am Gala-Abend am 7. September im Arkadenhof des Wiener Rathaus ausgezeichnet.

Auf insgesamt 48 Nominierte in 13 Kategorien hat sich die Jury des Österreichischen Musiktheaterpreises verständigt. Wer sich über eine der begehrten Auszeichnungen freuen darf, wird im Rahmen des Galabends am 7. September 2023 im Arkadenhof des Wiener Rathaus bekanntgegeben. Im vergangenen Jubiläumsjahr wurden in Grafenegg unter anderem Elīna Garanča mit dem Medienpreis, Maestro Seiji Ozawa für sein internationales Kulturengagement und Gundula Janowitz für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Volksoper liegt bei Nominierungen auf Platz eins

Mit neun Nominierungen für vier Produktionen rangiert die Volksoper Wien auf Platz eins der nominierten Häuser. Mit sieben Nominierungen für ebenfalls vier Produktionen geht das Tiroler Landestheater ins Rennen um die begehrten Auszeichnungen. Das Theater an der Wien darf sich über sechs Nominierungen und die Staatsoper Wien über fünf Nominierungen für fünf Produktionen freuen.

Verkaufszahlen im Klassik-Bereich steigen

Die elfte Auflage des Österreichischen Musiktheaterpreises steht im Zeichen des Comebacks der heimischen Kulturlandschaft. Dieses zeichnet sich in den aktuellen Verkaufzahlen ab. Starke Zuwächse verzeichnen auch die Portale klassikticket.at und oeticket.com bei Online-Verkäufen für die Genres Klassik, Theater und Musical. Österreich zählt neben Deutschland, Italien, Brasilien und der Schweiz zu den Wachstumstreibern.