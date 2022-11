Heimspiel als Wiedergutmachung

WAT Simmering legte einen Fehlstart in der 2. Bundesliga hin / Heimspiel am 5. November soll Wiedergutmachung werden.

Den Start des WAT Simmering in die 2. Bundesliga der Saison 2022/23 kann man getrost als missglückt bezeichnen. Als großer Favorit unterlag man im ersten Saisonspiel ATSE Graz auswärts mit 3-5. Pech für die Wiener: Pascal Cheng (16) fiel kurzfristig aus. Cheng musste nach einem Unfall im Sportunterricht, der eine Handverletzung nach sich zog, komplett passen. Auch der mehrfache WM-Teilnehmer Vilson Vattanirappel, Simmerings Nummer eins, war nach einer Erkrankung angeschlagen und konnte nicht seine volle Leistung abrufen. Jetzt will man es beim ersten Heimspiel am 5. November gegen Union Ohlsdorf besser machen. In der Sporthalle Mollardgasse (ab 14:00 Uhr) geht es nun bereits für den WAT Simmering um alles bzw. um die Chancen auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu wahren.



„Mit einer Niederlage gegen Graz habe ich nicht gerechnet. Das war eine große Enttäuschung. Wir hatten aber auch jede Menge Verletzungspech. Aber der Blick ist schon wieder auf den 5. November gerichtet. Ich hoffe, dass alle Spieler und Spielerinnen fit sind und wir komplett antreten können. Mit einem Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Ohlsdorf können wir die Niederlage im ersten Match vergessen machen“, spricht Chef-Trainer Manuel Rösler.



Tombola mit tollen Preisen

WAT Simmering hofft erstmals auf eine vollbesetzte Tribüne. Es wird auch eine Tombola für alle Zuschauer und Zuschauerinnen mit tollen Preisen geben. Erstmals wird Nationalspielerin und Staatsmeisterin Katharina Hochmeir für WAT Simmering daheim auflaufen.



2. Spieltag / 2. Bundesliga:

05.11.2022: WAT Simmering – Union Ohlsdorf 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr).

Eintritt in dieser Saison gratis.

Mollardgasse 87, 1060 Wien, Eingang Hornbostelgasse 1