Heiße Rhythmen, kühle Drinks: Sommer im Hotel!

Sommer, Sonne, tolle Beats: Am Freitag, 28. Juli glühen im Vienna Marriott Hotel (Innere Stadt) wieder die Sohlen, wenn das Hotel am Parkring den ersten Stock in einen riesigen Dance-Floor verwandelt. Auch diesmal mit dabei: Sängerin Caroline Kreutzberger und DJ Angie.

Live-Musik zum Tanzen, Mitsingen und Feiern – das darf man sich beim „Summer Beats & Dance Event“ im Vienna Marriott Hotel erwarten, wenn die beliebte Entertainerin und Sängerin Caroline Kreutzberger zum Mikrofon greift. Von sommerlichen Hits über Latin bis hin zu ABBA darf und soll bis in die späte Nachtstunden so richtig geshakt werden.

Chillen im Liegestuhl

Wer es gemütlicher angehen möchte, schnappt sich einen kühlen Drink und lässt sich in der Chillout Area im Sommerlook in einen Liegestuhl fallen. Die Marriott Bar wartet mit sommerlichen Klassikern wie Hugo, Aperol, Cuba Libre oder Vodka Lemon auf. Dazu wird Fingerfood gereicht, um für eine lange Partynacht gerüstet zu sein. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei! Infos: www.viennamarriott.at