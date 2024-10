Herbstrascheln am Schwendermarkt: Ein Fest für die Sinne

Die Freiluftsaison neigt sich dem Ende zu, und das Herbstrascheln am Schwendermarkt ist die perfekte Gelegenheit, um den Herbst gebührend zu feiern. Mit Ernte Dank und Halloween in Aussicht verwandelt sich der Markt in einen bunten Festplatz. Hier wird nicht nur der Gaumen verwöhnt, sondern auch für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Das Herbstrascheln ist ein Fest mit einem abwechslungsreichen Markt, das am Schwendermarkt stattfindet. Der Eintritt ist frei, sodass Familien und Freunde gemeinsam die letzten warmen Tage des Jahres genießen können. Der Markt bietet eine Wiedereröffnung des Standes “Unverschwendet”, der sich auf Erzählkunst, Genuss und Zimmerpflanzen spezialisiert hat. Zudem können die Besucher köstlichen Honig und Honigprodukte verkosten und die neuen Vollkorn-Fertiggerichte von Kernbeißer ausprobieren.

Livemusik und kulinarische Highlights

Musikalisch wird der Abend von den French Quarter Gentlemen, die um 17:30 Uhr mit ihrem Rock ‘n’ Roll für gute Stimmung sorgen. Weiter geht es mit Ost in Translation, die um 19:00 Uhr mit Balkan- und Gypsy-Klängen das Publikum begeistern.

Für die kulinarischen Genüsse sorgt die Weinviertlerie und die Speis, die mit ihren lokalen Spezialitäten den Gästen eine köstliche Auswahl bieten.

Spaß für die Kleinen

Das Kinderprogramm verspricht jede Menge Freude: Die kleinen Gäste können Kürbisse schnitzen und bemalen, sich beim Kinderschminken in ihre Lieblingsfiguren verwandeln lassen und an spannenden Spielstationen ihre Geschicklichkeit testen.