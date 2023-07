Hohe Temperaturen: Menschen in Not helfen!

Extreme Hitze, wie sie seit dem Wochenende vorhergesagt wird, kann für wohn- und obdachlose Menschen zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Die VinziWerke rufen die Bevölkerung auf, jetzt besonders auf ihre Mitmenschen zu achten.

Seit dem vergangenen Wochenende werden für Wien und den übrigen Osten Österreichs Hitzewarnungen ausgesprochen. Der Bevölkerung wird empfohlen, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, lockere Kleidung zu tragen und während der heißesten Stunden am Tag den Schutz von Innenräumen aufzusuchen.

Lebensgefahr für obdachlose Menschen

Für Menschen, die in Wohn- und Obdachlosigkeit leben, ist ein Rückzug in kühle Räume oft nicht möglich. Hitze stellt für ihre Gesundheit, mitunter für ihr Leben, eine große Gefahr dar. Die VinziWerke appellieren: „Wir möchten alle Passanten darum bitten, die Augen offen zu halten und aktiv auf Menschen zuzugehen, die sich aufgrund ihrer Notlage offenbar auch bei extremer Hitze draußen aufhalten müssen“, unterstreicht Nicola Baloch, stv. Koordinatorin der VinziWerke Österreich.

Bedürftigen Menschen Hilfe anbieten

Wenn Sie auf Menschen in Not treffen: Die Person ansprechen, ihr eine Flasche Wasser oder Fruchtsaft anbieten. Kleiderschrank nach locker sitzender, luftiger Kleidung durchsuchen und an Einrichtungen der VinziWerke spenden – dort werden die Stücke an Bewohner weiter verteilt. Ist die Person nicht mehr ansprechbar oder zeigt sie Anzeichen eines Hitzeschlags (Verwirrtheit, Kopfweh, Übelkeit, Bewusstlosigkeit) bitte umgehend die Rettung (144) verständigen und Erste Hilfe leisten. Infos: vinzi.at