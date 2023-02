Hochzeitsboom in Wien: So viele Paare heirateten 2022

Mehr als 9.000 Paare schlossen im Jahr 2022 alleine in Wien den Bund fürs Leben. Das ist eine Steigerung von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch österreichweit verhält sich der Trend ähnlich: Insgesamt verzeichneten die Standesämter 46.415 Eheschließungen, was einem Plus von 12,9 Prozent entspricht.

Boom

Die Corona-Pandemie machte vielen Paaren einen Strich durch die Rechnungen. Viele Hochzeiten mussten verschoben werden, Eheschließungen wurden kurzerhand via Zoom oder in mit begrenzter Personenanzahl durchgeführt. Mit dem fortschreitenden Kampf gegen die Pandemie und der damit einhergehenden Lockerungen der Maßnahmen, kam es 2022 zu einem wahren „Hochzeitsboom“. Die Hochzeitsportale Hochzeit.click und hochzeits-location.info haben die aktuellen Zahlen der Statistik Austria ausgewertet.

Sank die Anzahl der Eheschließungen 2020 im Vergleich zu 2019 um 13,8 Prozent österreichweit, konnte 2021 wieder ein leichtes Plus von 3,7 Prozent verzeichnet werden. 2022 schlossen 46.415 Paare den Bund fürs Leben, im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 waren das 381 Paare mehr. In Wien kam es 2022 zu insgesamt 9.048 Verehelichungen.

Beliebte Hochzeitslocations in Wien

Die Hochzeitsplattformen ermittelten die beliebtesten Hochzeitslocations in Wien. Dazu wurden die Zugriffszahlen auf den Plattformen verglichen. „Die Hochzeitsbranche erlebt derzeit einen großen Boom, der auch mit den vielen verschobenen Hochzeiten der letzten Jahre zusammenhängt. Für das aktuelle Jahr ist der Andrang ungebrochen. Brautpaare, die noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten wollen, sollten sich möglichst bald um die Buchung ihrer Wunschlocation kümmern“, erklären die Gründer der Portale Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Roland Pöll (Hochzeit.click).

Das Ranking führt die Hermes-Villa im Lainzer Tiergarten an. Die Hermesvilla wurde schon von Kaiserin Sissi als „Schloss der Träume“ bezeichnet. Auf Platz Zwei landete das Vienna Ballhaus in der Berggasse am Alsergrund. Das Chadim am Wienerberg erreichte