Eine Reise zu den Sternen mit Holiday on Ice

Die Wiener Stadthalle erstrahlte im Glanz und Glamour bei der Premiere von Holiday on Ice SUPERNOVA. Eine Show der Superlative, die das Publikum in ihren Bann zog und begeisterte. Die besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer der Welt präsentierten ein beeindruckendes Programm, das die geheimnisvolle Schönheit des Universums zelebriert.

Premieren-Abend

Am Premierenabend konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Gaststars wie die französischen Eistanz-Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron auf der spiegelglatten Eisfläche in der Halle D bewundern. Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller der Show, Wesley Campbell, Vanessa James und Eric Radford, brillierten ebenfalls mit ihren Darbietungen.

„Holiday on Ice ist zurück in Wien! Wir alle haben lange auf diesen Abend gewartet, daher gilt mein herzlicher Dank heute insbesondere dem treuen Publikum. Es ist eine große Freude, gemeinsam mit den vielen Fans von Holiday on Ice diese großartige Eisshow zu genießen“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Eine Reise in ferne Galaxien

Holiday on Ice SUPERNOVA ist Eis-Entertainment der Spitzenklasse und begeistert das Publikum mit seiner einzigartigen Atmosphäre und der faszinierenden Schönheit des Universums. Die imposante Show bietet atemberaubenden Eiskunstlauf, faszinierende Flying Acts über dem Eis, sowie eigens angefertigte Figuren von Sternbildern mit Spannweiten von bis zu sechseinhalb Metern. Ein besonderes Highlight sind die glamourösen Kostüme von Stardesigner Stefano Canulli.

Bis Sonntag, den 29. Jänner haben Sie noch die Möglichkeit, die Show in der Wiener Stadthalle zu erleben. Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Tickets gibt es unter www.stadthalle.com und beim Ticketservice unter der 01/79 999 79.