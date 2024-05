Hütteldorf: Erstmals mehr als 20.000 Rapid-Mitglieder

Einen Meilenstein kann Noch-immer-Fußball-Rekordmeister Rapid vermelden: Erstmals mehr als 20.000 Vereinsmitglieder. Die exakte historische Zahl: 20.116 .

Auch wenn die großen Zeiten vorbei sind – und Grün-Weiß noch seine Wunden nach dem vierten verlorenen Cup-Endspiel verarztet: Der Klub aus dem 14. Bezirk ist und bleibt der beliebteste des Landes. Balsam auf die geschundene Fußball-Seele. Viele neue Mitglieder sorgen dafür, dass die magische 20.000-Grenze überschritten werden konnte.

Anzeige

Freude bei den Rapid-Oberen

Das freut natürlich Rapid-Präsident Alexander Wrabetz: “Dass wir erstmals über 20.000 Mitglieder vermelden dürfen, ist nicht nur eine große Freude und ein Vertrauensbeweis, sondern vor allem eine Verpflichtung für uns als Präsidium, weiter im Rahmen unseres Ehrenamtes alles dafür zu tun, um unseren Verein auf sämtlichen Ebenen so erfolgreich wie möglich mitzugestalten.”

Um 21 Prozent mehr

Ebenso stolz ist einer, der im letzten Jahrzehnt als Spieler für viele neue Mitglieder gesorgt hat – und heute Geschäftsführer ist. Steffen Hofmann: “Unsere Vereinsmitglieder bieten ein sehr starkes Fundament für unsere Arbeit in den Bereichen Nachwuchs, Frauenfußball oder auch den Special Needs-Teams. Umso mehr freue ich mich über die neue Zahl.” Und er meint aufrichtig: “Ein großer Dank gilt nicht nur allen langjährigen und neuen Mitgliedern, sondern auch all jenen, die mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass wir heute im Vergleich zu November 2022 um fast 21 Prozent mehr Vereinsmitglieder in unserer Mitte wissen dürfen.“