Im MuseumsQuartier in den Sommer starten!

MQ goes Summer – ab Ende Mai wird die neue, begehbare und begrünte Bühne im Haupthof den Sommer über bespielt. Gestartet wird die Eventreihe am 25. Mai mit Eröffnungskonzerten von „EsRAP & Gasmac Gilmore“ und „Clara Luzia“.

Die Sommerbühne steht ganz im Zeichen von „MQ goes Green“ und setzt einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrales und klimafittes MuseumsQuartier. Unterteilt ist sie in drei unterschiedliche Bereiche: Im „urbanen Garten“ gedeihen Obst und Gemüse, die „Liegewiese“ dient als Entspannungs-Area und mit ihren Sitzgelegenheiten ist die „Little Stage“ optimal zum Plaudern geeignet.

Unter dem Motto „MQ Live“ wird die Bühne bis Ende September auch Plattform für diverse Veranstaltungsformate – von Hofmusikkonzerten über Diskussionsrunden, bis hin zu Performances, Artist Talks und vieles mehr. Jeweils täglich ab 19 Uhr.

Sommer-Opening

Gleich mit einem ganzen (verlängerten) Eröffnungs-Wochenende läutet das MQ ab 25. Mai den Sommer ein. Los geht es mit Konzerten von „EsRAP & Gasmac Gilmore“ und „Clara Luzia“, sowie freiem Eintritt in die Museen und Ausstellungshäuser (ab 17 Uhr). Am 26. Mai findet dann die Musik-Performance „MONSTERFRAU“ statt, gefolgt von „tECnOkitchen“ am 28. und 29. Mai. „Mit dem Summer-Opening startet das MQ in die Sommersaison. Die Veranstaltungsbühne, gestaltet von ‚OpenFields‘, wird täglich mit einem vielfältigen künstlerischen Programm bespielt“, freut sich MQ-Direktorin Bettina Leidl auf den Saisonbeginn.

Programm Sommerfest und Opening-Weekend: www.mqw.at/summer-opening

Programm Sommerbühne: www.mqw.at/sommerbuehne (wird laufend aktualisiert)