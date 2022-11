Im Wohnpark Alterlaa lässt es sich gut leben

Der Wohnpark Alterlaa ist nicht nur ein weithin sichtbares Wahrzeichen des 23. Bezirks, sondern eine Stadt für sich. Leben hier doch mehr Menschen als in Eisenstadt. Aber wie lebt es sich hier? Die SPÖ Alterlaa hat gemeinsam mit der Wohnparkzeitung eine Befragung unter den Bewohnern des Wohnparks durchgeführt. Diese war mittels Fragebogen oder online möglich. Mit 611 retournierten Fragebögen war die Beteiligung hoch. Dazu Bezirksrätin Susanne Deutsch: „Wir freuen uwiens über das große Interesse, damit war die Fragebogenaktion ein toller Erfolg.“ So groß das Interesse, so erfreulich das Ergebnis.

Hohe Zufriedenheit

Wesentlich ist, dass die hohe Wohnzufriedenheit, die in den Vorjahren schon mehrfach erhoben wurde, durch die aktuellen Ergebnisse bestätigt wird: 89 % der Befragten sind mit der persönlichen Wohnsituation „sehr“ oder „eher“ zufrieden. Eine ähnlich hohe Zufriedenheit ­besteht hinsichtlich der Verkehrsanbindungen, der Nahversorgung und der Sport-und Freizeit­angebote. Auch mit der Wohnhausanlage zeigen sich 88 % der Befragten zufrieden.

„Die hohe Wohnzufriedenheit spricht einmal mehr für die tolle Wohnqualität in Alterlaa“, so Deutsch. Einzig beim Thema der Lärmbelästigung gibt es Optimierungsbedarf. Mehr als 40 % der Bewohner fühlen sich dabei „gelegentlich“ und 13 % „stark“ betroffen.