Im Zeichen des Humors: gelungene Eröffnung von Theater im Park

500 prominente Gäste genossen einen Abend mit vielen Lachern bei einem ersten Einblick in das bunte Sommerprogramm des „Theaters im Park”.

Am Dienstagabend lächelte der Himmel zur Eröffnung des beliebten Sommertheaters im Garten der Familie Schwarzenberg. Kein Wölkchen trübte den Abend, an dem die Götter ihre (Wetter)Launen in Zaum hielten.

Ein herzliches Willkommen für Unterstützer und Wegbegleiter

Die Initiatoren Michael Niavarani und Georg Hoanzl begrüßten mit Moderatorin Sigrid Hauser ihre Gäste, darunter die Fürstlich Schwarzenberg’sche Familienstiftung, vertreten durch Dr. Maximilian Schaffgotsch. Bürgermeister Michael Ludwig gratulierte zu dem einzigartigen Kultur-Projekt: „Das Theater im Park spiegelt zwei unvergleichliche Qualitäten unserer lebenswerten Stadt wieder: als Millionenmetropole mit den meisten Parks und Grünflächen innerhalb der Stadtgrenzen und als traditionsbewusste wie auch innovative Kulturhauptstadt. Das Theater im Park vereint erfolgreich beides: Kulturgenuss auf höchstem Niveau in der Natur, mitten in der City!“ Die Hauptsponsoren Erste Bank (Gerda Holzinger-Burgstaller), Wiener Städtische (Doris Wendler) und Wien Energie (Michael Strebl) wünschten gutes Gelingen für die neue Saison und bekräftigten ihr Engagement. Unter den prominenten Gästen waren Günther Lainer, Konstanze Breitebner, Dennis Jale, Patrick Weber aka Grazia Patricia, John Lüftner und Gery Keszler zu sehen.

Anzeige

Erste Einblicke in einen Sommer voller Bühnen-Highlights

Sigrid Hauser führte charmant durch die Eröffnung und präsentierte die Künstler des Abends und das Programm der kommenden Monate. Stella Grigoriani, Karl Markovics und Bela Koreny boten eine musikalische Kostprobe aus „La Boheme“. Klaus Eckel brachte humorvolle Ausschnitte aus „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“. Eine Szene aus „Cinderella“ vom teatro-Musiktheater-Ensemble machte Lust auf mehr. Michael Niavarani, Jenny Frankl, Otto Jaus und das Ensemble der neuen Eigenproduktion „Venus & Jupiter – Eine göttlich römische Komödie“ gaben erste Einblicke in das Stück. Zum Abschluss entließen 5/8erl in Ehr’n das Publikum beschwingt in die Nacht. Beim festlichen Abend waren auch viele Künstler der kommenden Saison vertreten, so Maria Happel, Norbert Schneider, Lydia Prenner-Kasper, Tom Neuwirth aka Conchita Wurst und Gernot Kulis.

In der fünften Saison des Theaters im Park darf man sich auf ein abwechslungsreiches Programm von Jazz, Klassik und Musical bis Kabarett und Komödie freuen.

Weitere Informationen und Karten!