In Margareten sorgt man für gutes Klima!

Der Klimatag ging als eines der Siegerprojekte des Wiener Klimateams hervor – deshalb wird die Redergasse am 16. Mai zu einer Erlebniszone für umweltfreundliche Initiativen.

Unsere Zukunft geht uns alle an! Daher ist es besonders wichtig, gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten. Der Bezirk geht mit gutem Beispiel voran und lädt am 16. Mai zum Klimatag in die Redergasse. „Der Klimatag stellt ein Vorzeigeprojekt des Wiener Klimateams dar und spiegelt unser gemeinsames Engagement mit der Stadt Wien wider, um mit den Bürger:innen aktiv Klimaschutz zu betreiben“, erklärt Bezirkschefin Silvia Jankovic.

Zeichen für mehr Umweltbewusstsein

„Bewusstsein schaffen und zusammenarbeiten, klimafreundlich unterwegs sein“ – unter diesem Motto wird in der Redergasse zwischen 13 und 17 Uhr über Klimaschutz informiert, sich vernetzt und ausgetauscht. Ziel ist es, die Gemeinschaft zu mobilisieren und aufzuzeigen, wie der Alltag klimafreundlich gelebt werden kann.

Dabei erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm: