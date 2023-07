In Wien wird der Wald bald zum Gourmet-Restaurant

Alle, die das Besondere suchen, sind am 19. August in einem kleinen Waldstück unweit des Berghotels Tulbingerkogel beim WienerWaldDinner an der richtigen Adresse: Es erwartet Sie ein exklusives 4-gängiges Menü, das vom Küchenchef des Berghotels Tulbingerkogel und vom renommierten Waldökologen Artur Cisar-Erlach eigens mit besonderen Produkten aus der Region kreiert wurde.

Das WienerWaldDinner bietet seinen Gästen ein extravagantes Erlebnis für alle Sinne. Der Wald ist der Hauptakteur bei diesem absolut einmaligen Format – er bietet Bühne, Kulisse und Inhalt zugleich. Daher soll auch die kulinarische Komponente der unmittelbar umgebenden Natur eine wesentliche Rolle spielen. Das Terroir des Tulbingerkogel sowie die durchaus verblüffenden Geschmacksrichtungen, die aus den verschiedenen Baumarten vor Ort gewonnen werden, stehen dabei klar im Fokus. Eine exklusive Weinbegleitung umspielt elegant den kulinarischen Teil des Abends, während Stargeigerin Barbara Helfgott den musikalischen Part übernimmt. Die jüngste Konzertmeisterin diverser renommierter Wiener Ensembles ist in allen Genres daheim – auf ein hochkarätiges Programm darf man also gespannt sein!

Als Teil der vom Wienerwald Tourismus exklusiv entwickelten Produktreihe „Erlebnis WienerWald“ begeistert das WienerWaldDinner in einer kleinen Waldlichtung inmitten des mächtigen Hochbuchenwaldes. Die geradezu zauberhafte Atmosphäre, erfrischende Waldluft und die wohlige Stimmung unter dem blätterbedeckten Dach der Bäume sind schon alleine irgendwie magisch. „Wir freuen uns dieses natürliche und positive Wohlfühl-Klima mit einem exklusiven Kulinarik Erlebnis zu vereinen, das gemeinsam mit den musikalischen Zutaten von Barbara Helfgott ein unvergessliches Gesamtkonzept ergibt“, so Frank Bläuel vom Berghotel Tulbingerkogel.

Und Barbara Helfgott unterstreicht: „Eine Hochbuchenwald-Kulisse ist zweifelsohne eines der schönsten Bühnenbilder, die man sich als Künstlerin wünschen kann. Ich freue mich bereits sehr darauf, zu einem besonderen Abend beitragen zu dürfen, der Körper, Geist und Seele beflügelt und die Gäste ein wenig verzaubern soll.“

Ab jetzt buchen

Als ein ganz besonderes Event bezeichnet das WienerWaldDinner auch Wienerwald Tourismus GF Michael Wollinger: „Dieses Genusserlebnis zeigt, wie vielfältig die Region und ihre Angebote sind, die von ganz speziellen Packages wie das WienerWaldDinner bis hin zu WienerWaldGenuss-Führungen (https://www.wienerwald.info/wienerwaldgenuss) reichen. Unser Tipp: Das WienerWaldDinner am 19. August sowie alle weiteren Angebote der Produktreihe „Erlebnis WienerWald sind ideal als Kurzurlaub planbar. Es zahlt sich also aus, eine entspannte und genussvolle Zeit im Wienerwald zu verbringen und somit die eigene Energiekurve aufzufüllen.“

Treffpunkt ist beim Roscherhaus (Tulbingekogel 1A, 3001 Tulbing), ca. 500m unterhalb des Hotels (Parkplätze vorhanden). Das Dinner findet im Wald statt und es handelt sich um eine Outdoor Veranstaltung. Bitte um entsprechend warmer Bekleidung und entsprechendes Schuhwerk. Die Location ist leider nicht Rollstuhlgerecht. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Roscherhaus (gleicher Treffpunkt) statt.

Tipp: Buchbar ist das exklusive WienerWaldDinner um € 148,- auf https://www.wienerwald.info/wienerwalddinner oder in Verbindung mit einer Nächtigung gleich direkt im Berghotel Tulbingerkogel.