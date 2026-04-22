Den Auftakt machte der Klub in der Bessemerstraße, wo griechische Lebensfreude spürbar wurde: Musik, Tanz und typische Spezialitäten sorgten für echtes Urlaubsgefühl. Parallel dazu entführte der Klub in der Jedlersdorfer Straße seine Gäste nach Mauritius. Auch hier standen kulturelle Vielfalt, Kulinarik und Unterhaltung im Mittelpunkt.

Die Veranstaltungen boten nicht nur ein abwechslungsreiches Programm, sondern vor allem Raum für Begegnung und Austausch.

„Gelebtes Miteinander im Grätzl“

Auch Bezirksvorsteher Georg Papai ließ sich das Inselhopping nicht entgehen und zeigte sich begeistert:

„Das vielfältige Programm zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und offen unsere Grätzl sind. Die Pensionist*innenklubs schaffen Orte der Begegnung und bringen Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammen – das ist gelebtes Miteinander in Floridsdorf.“

Weltreise ohne Reisepass

Die Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“ orientiert sich am berühmten Roman „In 80 Tagen um die Welt“ und bringt von März bis November internationale Kultur direkt nach Wien. In den Klubs wird getanzt, gekocht, gespielt und gefeiert – inspiriert von Traditionen aus aller Welt.

Nach dem gelungenen Auftakt dürfen sich Besucher*innen auf viele weitere Stationen freuen.

Die nächsten Termine im Überblick

22. April: Kuba – Klub Josef-Baumann-Gasse 65 (13:00–16:00 Uhr)

24. April: Lettland – Klub Jedleseer Straße 66/37 (13:00–16:00 Uhr)

28. April: Dominica – Klub Kainachgasse 37/39 (13:00–16:00 Uhr)

27. Mai: Indonesien – Klub Prager Straße 33 (13:00–16:00 Uhr)

3. Juni: Botsuana – Klub Rußbergstraße 13/13 (13:00–16:00 Uhr)

26. Juni: Monaco – Klub Lothringer-Straße 32 (13:00–16:00 Uhr)

26. Juni: Mongolei – Klub Brünner Straße 34 (13:00–16:00 Uhr)

Mehr Infos online und per App

Alle Details zur Aktion „In 80 Tagen um die Klubs“ sowie weitere Veranstaltungen gibt es online unter kwp.at oder bequem in der kostenlosen KlubsApp.