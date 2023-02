Interessante Infos für alle Neu-Meidlinger

Der 12. Bezirk zählt zu den stark wachsenden Bezirken. Seit 2010 ist die Zahl der Meidlinger auf fast 98.000 gestiegen und nahezu täglich werden es mehr. Alle, die sich dazu entschlossen haben, ihr Leben ­zukünftig hier zu verbringen, ­werden jetzt aufs Herzlichste ­begrüßt – mit einem gemein­samen Brief des Bezirksvor­stehers ­Wilfried Zankl und des WK Wien-Bezirks­obmanns ­Andreas Schwarz.

Das Gute liegt so nah

Der Brief dient aber nicht nur der Begrüßung, er will gleichzeitig auch über die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten im 12. Bezirk informieren. „Lokal einkaufen stärkt unsere Grätzel, bedeutet kurze Wege und sorgt für Arbeitsplätze“, so Schwarz und Zankl unisono bei einem Besuch der Greißlerei Said Ben Ayyad und Naima Iboutouhen, die seit 20 Jahren in Meidling ansässig sind. Die kleinen, meist Inhaber-geführten Geschäfte und Manufakturen tragen ganz wesentlich zum sozialen Leben im Bezirk bei und sorgen dafür, dass Meidling weiterhin der ­lebenswerte Bezirk bleibt, den die Meidlinger so lieben. Wer mehr darüber wissen will, findet alle Infos dazu auf: www.meinmeidling.at oder wkoimbezirk.at