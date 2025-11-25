Gewinnen Sie einen Wohlfühl- und Genussurlaub (2 Nächte) für 2 Personen inkl. Halbpension im Joglland Hotel*** Prettenhofer in der Region Joglland-Waldheimat.

Am schönsten erkundet man die idyllische Wald- & Winterlandschaft der Oststeiermark rund um das Joglland*** Hotel mit Schneeschuhen, auf Skitouren oder beim Langlaufen. Die gemütliche Joglland Oase bietet Entspannung mit Bio-Sauna, Hallenbad und Massagen. Kulinarisch erwarten Sie regionale Köstlichkeiten in heimeliger Atmosphäre und hausgemachte Spezialitäten, wie die Original Joglland Torte. Neben den beliebten 6-Gang-Sternzeichenmenüs, gibt es immer neue Highlights der Saison, wie im Winter Fondue, Advents- und Weihnachtsmenüs oder z. B. Burgervarianten vom heimischen Wild. Genießen Sie eine herrliche Auszeit im verträumten Wenigzell, liebevoll betreut von Familie Prettenhofer persönlich.

Mehr Informationen unter: www.jogllandhotel.at

Joglland Hotel*** Prettenhofer

Pittermann 14

8254 Wenigzell

info@jogllandhotel.at

+43 33 36 22 06

Der Gutschein ist von Anfang Januar 2026 bis Ende Januar 2027 gültig (ausgenommen Ferientage, Weihnachten & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.